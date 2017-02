bbusca inicio novas convocatórias documentos contacto novas "Audiencia Nacional" perpetua o bloqueio das contas bancárias de Causa Galiza dous meses após lhe devolver a condiçom legal 'Audiencia Nacional' perpetua o bloqueio das contas bancárias de Causa Galiza dous meses após lhe devolver a condiçom legal O processo repressivo de que esta Organizaçom é objeto por parte da Guardia Civil e a Audiencia nacional desde 30 de outubro de 2015 parece nom ter fim. Junto à vigência das graves imputaçons penais impostas daquela a nove militantes, que ainda podem dar pé a juízo, a Audiencia Nacional engade a continuidade do bloqueio dos nossos recursos económicos 54 dias após decretar o levantamento da “suspensom de atividades” que pesava sobre Causa Galiza.



O retorno à condiçom legal, com o auto de Eloy Velasco de 14 de dezembro de 2016, implica, juridicamente, a recuperaçom plena dos direitos de que a Organizaçom era sujeito antes da ilegalizaçom, como a possibilidade de celebrar reunions orgánicas, convocar atos públicos, espalhar propaganda, etc. No entanto, o tribunal de exceçom perpetua artificialmente o bloqueio das contas acordado na Operación Jaro e, portanto, o acesso aos recursos necessários para o trabalho político.



Após um tempo de espera mais do que prudencial, e várias interlocuçons presenciais com o banco venezuelano Abanca, onde estám sediados os depósitos da Organizaçom, Causa Galiza iniciou açons legais perante o tribunal espanhol para restabelecer o acesso normalizado à conta nacional. Aguardamos que esta situaçom arbitrária se resolva à maior brevidade, de modo que a nossa atividade se restitua progressivamente na íntegra.





PRIMEIRO, A INDEPENDÊNCIA NACIONAL

Necessitamos com urgência ser umha naçom livre e constituir o nosso próprio Estado ao serviço da maioria social. A rutura com Espanha é chave e inicia-se agora. É umha questom de dignidade coletiva. É a ponte que nos permtirá transitar face um novo modelo sócio-económico no nosso país. SOMOS SOCIALISTAS Luitamos dia após dia em defesa da classe trabalhadora e das classes populares galegas para construir o socialismo na Galiza. Um socialismo que supere o patriarcado e a opressom das mulheres polos homes. Um socialismo identitário. Um socialismo fundamentado nos órganos de poder popular construidos no processo de liberaçom nacional. AUTO-ORGANIZAÇOM POPULAR

Avançarmos face o horizonte da independência nacional e o socialismo exige preparar-se para umha luita complexa e estarmos dispostas para enfrentar as resistências que oporá a oligarquia espanhola. O conflito de projetos políticos é umha parte, inevitável, deste caminho que as e os independentistas galegos denominamos processo de liberaçom nacional e social.