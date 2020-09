bbusca inicio novas convocatórias documentos contacto novas Posiçom de Causa Galiza perante o juízo político contra 12 independentistas galeg@s na Audiência Nacional espanhola Posiçom de Causa Galiza perante o juízo político contra 12 independentistas galeg@s na Audiência Nacional espanhola Causa Galiza quer fazer públicas e submeter à consideraçom das independentistas galegas e galegos, e do povo em geral, as seguintes avaliaçons e propostas em relaçom ao juízo político que se celebrará a partir de 19 de outubro na Audiencia Nacional contra doze militantes independentistas: 1. O juízo político a celebrar em Torrejón de Ardoz é o anunciado colofom dumha montagem da Guardia Civil iniciada anos atrás e dirigida a laminar, por via policial, com a colaboraçom imprescindível do tribunal de exceçom, o independentismo politicamente organizado e gerar um cenário de terra queimada para o futuro. É significativo neste sentido que o mesmo juíz que em 2013 ditaminava a existência jurídica dumha imaginária "banda terrorista" a atuar na Galiza para "subverter a ordem constitucional" seja agora quem tem nas suas mãos o status legal da nossa Organizaçom e a liberdade e a vida dos nossos militantes. 2. A ilegalizaçom de Causa Galiza, assim como o encarceramento de doze independentistas galegas e galegos, a ilegalizaçom de Ceivar, umha inassumível repressom económica e a supressom de direitos civis, políticos e laborais das independentistas encausadas aparecem como os cenários possíveis em que pode desembocar esta montagem. É óbvio que enfrentamos a possibilidade de o Estado pósfranquista espanhol modelar o mapa de opçons politicas operativas na Galiza com encarceramentos e ilegalizaçons e constranger, ainda mais, as raquíticas liberdades democráticas resultantes da fraude conhecida como Transición espanhola. 3. A disoluçom de Causa Galiza, após tipificá-la como "banda criminosa", apesar de nom existir nenhuma evidência constatável de atividade ilegal, sentaria um preocupante precedente jurídico para o futuro, ao se poder designar como "entidade sucessora" qualquer partido ou organizaçom que postulasse idênticos objetivos —a reivindicaçom do direito de autodeterminaçom, a independência nacional e o socialismo— aos que nós formulamos hoje. 4. O que está em jogo nesta hora nom é só a supervivência dumha organizaçom política minoritária submetida durante cinco anos a umha continuada extorsom repressiva, ou o futuro dos processados e processadas. O que está em jogo é, aliás, a imposiçom dum corsé de ferro à liberdade de associaçom política e ao direito a exprimir em liberdade ideias e projetos de país aplicando, como sucedeu antes no País Basco, um paradigma repressivo que facilita a perseguiçom de qualquer dissidência política. A gravidade do que pode estar a ponto de acontecer exige que ninguém que se denomine democrata se ponha de perfil. Hoje, os herdeiros do franquismo sem Franco, que continuam comodamente incrustados nos aparatos policiais e judiciais espanhóis, apostam na ilegalizaçom do independentismo 5. Reiteramos, como figemos com distintos formatos desde 2007, a nossa disposiçom e a nossa firme vontade de construir umha linha de intervençom política e social independentista que opere no quadro jurídico-político atual, denunciamos a extorsom política, organizativa, económica e sicológica de que é objeto a militância independentista e chamamos à mais ampla e ativa das solidariedades perante o juízo e a sentença que o tribunal sucessor do TOP fascista pode estar a piques de perpetrar. Na Terra, em 27 de setembro de 2020 Comité Executivo de Causa Galiza

PRIMEIRO, A INDEPENDÊNCIA NACIONAL

Necessitamos com urgência ser umha naçom livre e constituir o nosso próprio Estado ao serviço da maioria social. A rutura com Espanha é chave e inicia-se agora. É umha questom de dignidade coletiva. É a ponte que nos permtirá transitar face um novo modelo sócio-económico no nosso país. SOMOS SOCIALISTAS Luitamos dia após dia em defesa da classe trabalhadora e das classes populares galegas para construir o socialismo na Galiza. Um socialismo que supere o patriarcado e a opressom das mulheres polos homes. Um socialismo identitário. Um socialismo fundamentado nos órganos de poder popular construidos no processo de liberaçom nacional. AUTO-ORGANIZAÇOM POPULAR

Avançarmos face o horizonte da independência nacional e o socialismo exige preparar-se para umha luita complexa e estarmos dispostas para enfrentar as resistências que oporá a oligarquia espanhola. O conflito de projetos políticos é umha parte, inevitável, deste caminho que as e os independentistas galegos denominamos processo de liberaçom nacional e social.